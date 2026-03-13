Madrid: balza in avanti Acciona

(Teleborsa) - Avanza la società elettrica spagnola , che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 222,8 Euro e primo supporto individuato a 215. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 230,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```