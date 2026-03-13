Milano 13:22
44.671 +0,48%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:22
10.314 +0,09%
Francoforte 13:22
23.595 +0,02%

Madrid: balza in avanti Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti Acciona
(Teleborsa) - Avanza la società elettrica spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 222,8 Euro e primo supporto individuato a 215. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 230,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
