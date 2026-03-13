New York: andamento negativo per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , con una flessione del 2,06%.



Il movimento di Advanced Micro Devices , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Advanced Micro Devices mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 191,1 USD con area di resistenza individuata a quota 198. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 188,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```