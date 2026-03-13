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New York: Mosaic in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Mosaic in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di fertilizzanti, che esibisce una perdita secca del 3,97% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mosaic rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Mosaic è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,12 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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