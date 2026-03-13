New York: movimento negativo per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Sottotono Thomson Reuters , che passa di mano con un calo del 2,86%.



L'andamento di Thomson Reuters nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Thomson Reuters confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 98,8 USD con primo supporto visto a 94,99. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 93,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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