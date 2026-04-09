New York: pioggia di acquisti su Estee Lauder

(Teleborsa) - Rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Estee Lauder mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,25%, rispetto a +3,86% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 71,14 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,17. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 81,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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