New York: Estee Lauder in forte discesa
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società leader nei trattamenti anti-age, che soffre con un calo del 3,82%.
Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 69,59 USD. Supporto a 66,32. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 72,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```