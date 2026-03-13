Parigi: nuovo spunto rialzista per Orange

(Teleborsa) - Bene la società di tlc , con un rialzo dell'1,80%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Orange subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale delle tlc . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17,64 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 17,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 16,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



