Milano 9:33
47.491 +0,14%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:33
10.890 +0,40%
25.321 +0,13%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Debole la giornata per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,58%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3456. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3534. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,343.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
