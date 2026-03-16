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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 13 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43.827 con area di resistenza individuata a quota 45.004. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43.338.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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