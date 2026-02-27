Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,54%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 47.744. Rischio di eventuale correzione fino al target 46.791. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48.697.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)