Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Debole la giornata del 13 marzo per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,41%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 53.373. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 55.654. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 52.613.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)