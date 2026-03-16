Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un -0,02%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12.764. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12.989,9. Il peggioramento dello SMI (Swiss Market Index) è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12.688,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)