Milano 13-mar
44.317 0,00%
Nasdaq 13-mar
24.381 -0,62%
Dow Jones 13-mar
46.558 -0,26%
Londra 13-mar
10.261 -0,43%
Francoforte 13-mar
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,14%

Hang Seng a 25.755,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,14%
Indice Hang Seng +1,14% a quota 25.755,53 all'apertura pomeridiana.
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