Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 13/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/03/2026 è stato pari a 3,71 miliardi di euro, in calo del 19,18%, rispetto ai 4,59 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,55 miliardi.Su 706 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 384 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 286. Invariate le rimanenti 36 azioni.