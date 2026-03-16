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Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 13/03/2026

Finanza
Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 13/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/03/2026 è stato pari a 3,71 miliardi di euro, in calo del 19,18%, rispetto ai 4,59 miliardi della vigilia.

I volumi scambiati sono passati, da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,55 miliardi.

Su 706 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 384 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 286. Invariate le rimanenti 36 azioni.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
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