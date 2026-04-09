Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 6,73 miliardi di euro, con un incremento di ben 2.460,5 milioni, pari al 57,61% rispetto ai precedenti 4,27 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,56 miliardi azioni della seduta precedente a 0,76 miliardi.Su 820 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 167 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 631 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 22 azioni del listino milanese.