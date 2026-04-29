Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 28/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,47 miliardi di euro, con un incremento del 26,45%, rispetto ai precedenti 2,75 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,34 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.Su 741 titoli trattati in Borsa di Milano, 393 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 301. Invariate le rimanenti 47 azioni.