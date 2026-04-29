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Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 28/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 28/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,47 miliardi di euro, con un incremento del 26,45%, rispetto ai precedenti 2,75 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,34 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.

Su 741 titoli trattati in Borsa di Milano, 393 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 301. Invariate le rimanenti 47 azioni.





(Foto: © alessandro0770 | 123RF)
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