Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 27/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 27/04/2026 è stato pari a 2,75 miliardi di euro, in calo del 29,82%, rispetto ai 3,91 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,34 miliardi.Su 744 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 340 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 359. Invariate le rimanenti 45 azioni.