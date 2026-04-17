Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 16/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/04/2026 è stato pari a 4,35 miliardi di euro, in ribasso (-5,17%), rispetto ai precedenti 4,59 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,49 miliardi.Su 740 titoli trattati in Borsa Italiana, 244 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 444. Invariate le rimanenti 52 azioni.