Milano 9:34
48.242 +0,45%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 9:34
10.577 -0,12%
24.190 +0,15%

Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 16/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 16/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/04/2026 è stato pari a 4,35 miliardi di euro, in ribasso (-5,17%), rispetto ai precedenti 4,59 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,49 miliardi.

Su 740 titoli trattati in Borsa Italiana, 244 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 444. Invariate le rimanenti 52 azioni.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
Condividi
```