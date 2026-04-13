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Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 10/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 10/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,42 miliardi di euro, con un incremento di ben 498,1 milioni, pari al 12,70%, rispetto ai precedenti 3,92 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,52 miliardi.

Su 716 titoli trattati in Borsa di Milano, 268 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 415. Invariate le rimanenti 33 azioni.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
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