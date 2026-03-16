Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:50
24.702 +1,32%
Dow Jones 19:50
47.000 +0,95%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Borsa: Milano avanza dello 0,40% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 44.496,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,40% alle 16:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,40%, con 44.496,4 punti alle 16:00.
Condividi
```