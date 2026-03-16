CF Industries Holdings, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che mostra un -4,77%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CF Industries Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di CF Industries Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 126,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 121,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 131,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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