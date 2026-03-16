Commerzbank risponde a UniCredit: convinti della strategia "incentrata sull'indipendenza"

(Teleborsa) - Commerzbank
ha "preso atto" del tentativo di acquisizione non richiesto
di UniCredit
, che oggi ha annunciato
l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di scambio. L'offerta non è stata concordata con Commerzbank, la quale sottolinea che la comunicazione di UniCredit non include ulteriori informazioni sui termini chiave di un'operazione che crei valore
. "Queste informazioni sarebbero necessarie per un eventuale dialogo", si legge in una nota.
"La nostra massima priorità è creare valore sostenibile per i nostri azionisti e per tutti gli stakeholder di Commerzbank - ha commentato la CEO Bettina Orlopp
- Siamo convinti della solidità e del potenziale della nostra strategia, incentrata sull'indipendenza e sulla crescita redditizia. Questa mossa non è stata concordata con noi. Il rapporto di cambio indicato nell'annuncio non prevede infatti un premio
per i nostri azionisti".
Il Board of Managing Directors e il Supervisory Board esamineranno l'offerta una volta pubblicata
, agendo nel migliore interesse della banca, dei suoi azionisti, dipendenti e clienti.