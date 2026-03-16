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Commerzbank risponde a UniCredit: convinti della strategia "incentrata sull'indipendenza"

Banche, Finanza
Commerzbank risponde a UniCredit: convinti della strategia "incentrata sull'indipendenza"
(Teleborsa) - Commerzbank ha "preso atto" del tentativo di acquisizione non richiesto di UniCredit, che oggi ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di scambio. L'offerta non è stata concordata con Commerzbank, la quale sottolinea che la comunicazione di UniCredit non include ulteriori informazioni sui termini chiave di un'operazione che crei valore. "Queste informazioni sarebbero necessarie per un eventuale dialogo", si legge in una nota.

"La nostra massima priorità è creare valore sostenibile per i nostri azionisti e per tutti gli stakeholder di Commerzbank - ha commentato la CEO Bettina Orlopp - Siamo convinti della solidità e del potenziale della nostra strategia, incentrata sull'indipendenza e sulla crescita redditizia. Questa mossa non è stata concordata con noi. Il rapporto di cambio indicato nell'annuncio non prevede infatti un premio per i nostri azionisti".

Il Board of Managing Directors e il Supervisory Board esamineranno l'offerta una volta pubblicata, agendo nel migliore interesse della banca, dei suoi azionisti, dipendenti e clienti.
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