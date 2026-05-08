Commerzbank, il cancelliere Merz contro UniCredit

(Teleborsa) - Si riaccendono i toni tra Unicredit
e Commerzbank
, dopo l'avvio dell’offerta pubblica
lanciata dalla banca italiana, che prevede un concambio di 0,485 nuove azioni UniCredit per ogni azione Commerzbank, e ritorna in campo la politica.
"Non è questo il modo di trattare istituzioni come una banca tedesca, la Commerzbank
", ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
in un discorso rivolto ai leader del mondo imprenditoriale a Berlino. "È così che si distrugge la fiducia, non che la si costruisce", ha aggiunto senza nascondere i dubbi sull’approccio dell'istituto guidato da Andrea Orcel.
Nel prendere atto del documento di offerta, infatti, la banca tedesca aveva sottolineato che il prezzo implicito
dell'offerta (31,07 euro) rappresentava uno sconto dell'8,7%
rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Commerzbank della seduta di lunedì 4 maggio (il giorno prima del lancio dell'offerta), pari a 34,02 euro.
Lo stesso Ad di Commerzbank, Bettina Orlopp
, commentando i conti trimestrali usciti venerdì, ha rimarcato che Unicredit "non offre alcun premio
e il piano di integrazione comunicato rimane vago e presenta notevoli rischi di esecuzione", ma l'istituto tedesco "rimane aperto al dialogo
qualora UniCredit fosse disposta a offrire un premio attraente
e a impegnarsi apertamente in un piano che tenga conto dei pilastri fondamentali del modello di business e della strategia di Commerzbank".
Un clima teso che si avverte anche sul piano degli scambi, con entrambi i titoli che viaggiano in rosso, in particolare Commerzbank, nonostante i conti "molto forti" del primo trimestre
e il piano al 2030
.