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UniCredit: dissentiamo profondamente da tesi Commerzbank, prive di fondamento

Banche, Finanza
UniCredit: dissentiamo profondamente da tesi Commerzbank, prive di fondamento
(Teleborsa) - "Prendiamo atto della pubblicazione del documento e ne esamineremo attentamente il contenuto. Dissentiamo profondamente da molte delle argomentazioni presentate, ritenendole prive di fondamento e di dati a supporto". Lo afferma UniCredit dopo che Board of Managing Directors e Supervisory Board di Commerzbank hanno raccomandato agli azionisti di non accettare l'offerta di scambio di UniCredit, vedendo una maggiore creazione di valore attraverso una strategia autonoma di successo. "Forniremo una risposta dopo aver esaminato approfonditamente le questioni sollevate", aggiunge Unicredit.
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