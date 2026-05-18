UniCredit: dissentiamo profondamente da tesi Commerzbank, prive di fondamento

(Teleborsa) - "Prendiamo atto della pubblicazione del documento e ne esamineremo attentamente il contenuto. Dissentiamo profondamente da molte delle argomentazioni presentate
, ritenendole prive di fondamento
e di dati a supporto". Lo afferma UniCredit
dopo che Board of Managing Directors e Supervisory Board di Commerzbank
hanno raccomandato
agli azionisti di non accettare l'offerta di scambio di UniCredit, vedendo una maggiore creazione di valore attraverso una strategia autonoma di successo. "Forniremo una risposta dopo aver esaminato approfonditamente
le questioni sollevate", aggiunge Unicredit.