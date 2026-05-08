Commerzbank, Ad Orlopp: trimestre "da record" che dimostra che strategia sta funzionando

(Teleborsa) - "Abbiamo iniziato l'anno con risultati da record
. Ciò dimostra che la nostra strategia sta funzionando
e che ha un potenziale maggiore di quanto inizialmente previsto". Lo ha affermato Bettina Orlopp
, Ceo di Commerzbank
, commentando i risultati del primo trimestre
. "Stiamo crescendo piu' rapidamente del previsto, e i nostri nuovi obiettivi fino al 2030
ne sono la prova: ambiziosi, ma al contempo realizzabili. Ogni alternativa deve essere valutata alla luce di questo".
La banca tedesca, sottolinea la nota sui conti, "ha raggiunto o superato
tutti i suoi obiettivi di crescita, dimostrando le sue solide capacità di esecuzione. Forte di questi risultati, Commerzbank sta ora portando le proprie ambizioni strategiche
a un livello superiore ed estendendo il proprio orizzonte di pianificazione oltre il 2028 fino al 2030
".
La banca tedesca si è anche espressa in merito all'OPS lanciata da Unicredit
. La banca italiana "non offre alcun premio
e il piano di integrazione
comunicato rimane vago
e presenta notevoli rischi di esecuzione", ma Commerzbank "rimane aperta al dialogo
qualora UniCredit fosse disposta a offrire un premio attraente
e a impegnarsi apertamente in un piano che tenga conto dei pilastri fondamentali del modello di business e della strategia di Commerzbank". Lo sottolinea la banca tedesca nella nota sui conti trimestrali, ribadendo che esprimerà il proprio parere motivato sull'Ops a tempo debito, nei termini previsti dalla legge.
Dal punto di vista di Commerzbank, ha aggiunto la banca tedesca, il piano comunicato da UniCredit "presenta notevoli rischi di esecuzione, ricorrendo al contempo a narrazioni fuorvianti che screditano Commerzbank". La banca italiana "chiede agli azionisti di Commerzbank di accettare un esito altamente incerto
e di rinunciare al potenziale di crescita
e al controllo senza alcun premio. Commerzbank continuerà ad agire nel migliore interesse dei propri azionisti
e delle altre parti interessate e a concentrarsi sulla creazione di valore sostenibile".