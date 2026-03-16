Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank
(Teleborsa) - Bene la banca tedesca, con un rialzo del 3,72%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -0,8% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario tecnico della banca d'affari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,48 Euro con area di resistenza individuata a quota 30,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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