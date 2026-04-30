Francoforte: andamento negativo per Commerzbank

(Teleborsa) - Rosso per la banca tedesca , che sta segnando un calo del 3,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,85 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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