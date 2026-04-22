Milano 14:33
47.942 +0,08%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 14:33
10.494 -0,04%
Francoforte 14:33
24.264 -0,03%

Francoforte: andamento negativo per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Commerzbank
Composto ribasso per la banca tedesca, in flessione del 2,42% sui valori precedenti.
Condividi
```