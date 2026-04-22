Francoforte: scambi negativi per Commerzbank
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca tedesca, che mostra un decremento del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,75 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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