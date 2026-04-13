Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca tedesca , che mostra un decremento del 2,55%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Commerzbank più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della banca d'affari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,81 Euro e primo supporto individuato a 33,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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