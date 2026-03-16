Francoforte: calo per Scout24

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che presenta una flessione del 2,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24 , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Scout24 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 69,17 Euro. Prima resistenza a 71,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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