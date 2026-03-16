Francoforte: calo per Scout24
(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che presenta una flessione del 2,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Scout24 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 69,17 Euro. Prima resistenza a 71,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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