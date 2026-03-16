Francoforte: giornata depressa per Brenntag

(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici , che sta segnando un calo del 2,28%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brenntag più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Brenntag si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 49,05 Euro. Supporto stimato a 47,53. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 50,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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