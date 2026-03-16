In evidenza Micron Technology sul listino di New York

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip , che scambia in rialzo del 5,22%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 454 USD, mentre il primo supporto è stimato a 443,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 464,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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