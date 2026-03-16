In evidenza Micron Technology sul listino di New York
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip, che scambia in rialzo del 5,22%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 454 USD, mentre il primo supporto è stimato a 443,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 464,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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