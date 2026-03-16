Iran, Trump: isola di Kharg resta un obiettivo. Giallo sulla sorte del nuovo leader iraniano

(Teleborsa) - Il Presidente Donald Trump ha dichiarato che l'attacco alle infrastrutture petrolifere dell'isola di Kharg, in Iran, rimane un'opzione sul tavolo. Nonostante i recenti raid statunitensi si siano limitati a colpire obiettivi militari nell'area, Trump ha avvertito che la distruzione degli impianti energetici potrebbe avvenire "entro cinque minuti", aggiungendo che la decisione di risparmiarli finora è stata presa per preservare la possibilità di una futura ricostruzione del Paese.



Venerdì scorso, gli Stati Uniti hanno bombardato postazioni militari su Kharg, evitando deliberatamente le infrastrutture petrolifere. Tuttavia, il Presidente ha posto una condizione precisa: l'approccio cambierà se l'Iran continuerà a interferire con la navigazione nello Stretto di Hormuz.



Trump ha confermato la distruzione delle navi posamine iraniane, una mossa volta a facilitare la riapertura del corridoio dove transita il 20% delle forniture energetiche mondiali. L'isola di Kharg è un punto nevralgico: gestisce circa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano (tra 1,3 e 1,6 milioni di barili al giorno), dirette principalmente verso la Cina. Un attacco a queste strutture rimuoverebbe istantaneamente tali volumi dal mercato globale.



Durante l'evento alla Casa Bianca, Trump ha sollevato forti dubbi sulla sorte del nuovo leader iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, succeduto al padre Ali Khamenei (ucciso nei primi raid del conflitto).



"Nessuno lo ha più visto, il che è insolito", ha affermato il Presidente, alimentando le indiscrezioni su un suo possibile ferimento o decesso a seguito di un attacco aereo. Secondo Trump, circolano notizie contrastanti: "Molti dicono che sia rimasto gravemente sfigurato o che abbia perso una gamba, altri dicono che sia morto". Questa incertezza sulla leadership sta bloccando anche ogni canale diplomatico; Trump ha infatti chiarito di aver respinto i tentativi di mediazione dell'Oman poiché, al momento, "non sappiamo nemmeno chi sia il loro leader né con chi dovremmo negoziare".

Condividi

```