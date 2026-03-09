Iran: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema, Trump avverte: "Non durerà a lungo"

(Teleborsa) - Il figlio di, è stato scelto come nuovaLe Guardie Rivoluzionarie iraniane, l'esercito ideologico della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno giurato fedeltà a Mojtaba Khamenei, Il Corpo "sostiene la scelta dell'Onorevole Assemblea degli Esperti (ed) è pronto alla totale obbedienza e al sacrificio per adempiere ai comandamenti divini" di Mojtaba Khomeini, hanno affermato in una nota.Intanto, nelle scorse ore, l'esercito israeliano aveva minacciato di ucciderentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra potrebbe finire solo quando l’esercito e i governanti dell’Iran saranno stati annientati.Trump che ha usato toni duri che ha avvertito che il nuovo leader iranianose non otterrà prima l’approvazione degli Stati Uniti: “Dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la ottiene, non durerà a lungo. Non vogliamo tornare indietro ogni dieci anni”, ha dichiarato ad ABC News., o peggio, trovarsi di fronte a un Iran con arma nucleare”. Alla domanda se accetterebbe qualcuno con legami con il vecchio regime, il presidente ha risposto con un secco sì: “Per scegliere un buon leader, lo farei. Ci sono molte persone idonee", ha aggiunto.Sul fronte più strettamente del conflitto,. Quattro di loro sono in gravi condizioni, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, dalla Bahrain News Agency e Afp. "L'attacco condotto da un drone iraniano contro la regione di Sitra ha ferito 32 civili, che vengono curati secondo i protocolli medici stabilitiha scritto il Ministero.