Il gas europeo sale del 5% in avvio di settimana con le minacce Trump-Iran

(Teleborsa) - Il prezzo del gas europeo è in rialzo all'inizio della settimana, con gli investitori preoccupati dallo scambio di minacce tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto di Hormuz.



Il future TTF (contratto di aprile 2026) sulla borsa di Amsterdam si assesta a 62,2 euro/MWh, in aumento del 5%. Si tratta di livelli ben distanti dalla situazione pre-conflitto, quando i prezzi erano in area 32 euro/MWh.



Sabato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato all'Iran due giorni di tempo per riaprire Hormuz o rischiare il bombardamento delle sue centrali elettriche. L'Iran ha risposto minacciando di attaccare infrastrutture chiave in tutto il Medio Oriente se Trump avesse dato seguito alla richiesta, con guerra giunta quindi alla quarta settimana senza alcun segno di de-escalation.



Il traffico marittimo attraverso Hormuz è di fatto bloccato, interrompendo quasi il 20% dei flussi globali di gas naturale liquefatto (GNL), mentre il più grande impianto di GNL del Qatar è chiuso e circa il 17% della sua capacità è danneggiata, con il paese che ha dichiarato che potrebbero essere necessari fino a cinque anni per tornare ai livelli pre-conflitto.

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