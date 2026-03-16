Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:52
24.702 +1,32%
Dow Jones 19:52
47.002 +0,95%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Londra: nuovo spunto rialzista per Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Haleon
Seduta positiva per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che avanza bene del 2,83%.
Condividi
```