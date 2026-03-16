New York: exploit di Mondelez International

(Teleborsa) - Brilla il maggior produttore mondiale di cioccolato , che passa di mano con un aumento del 4,25%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Mondelez International rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Mondelez International mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 55,93 USD con area di resistenza individuata a quota 57,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 54,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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