Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:58
24.689 +1,26%
Dow Jones 19:58
46.973 +0,89%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Piazza Affari: il comparto media dell'Italia in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia in forte calo
L'Indice media italiano crolla del 3,99%, scendendo fino a 8.047,87 punti.
Condividi
```