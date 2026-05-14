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Piazza Affari: preme sull'acceleratore il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: preme sull'acceleratore il comparto media dell'Italia
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +2,12% avanza a quota 9.280,72 punti.
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