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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
Perde terreno l'indice media italiano, che retrocede a 9.033,04 punti, ritracciando dello 0,85%.
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