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Piazza Affari: in calo LU-VE Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo LU-VE Group
Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una flessione del 3,47%.
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