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Piazza Affari: Ferretti si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Ferretti si muove verso il basso
Scende sul mercato il costruttore di yacht di lusso, che soffre con un calo del 3,94%.
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