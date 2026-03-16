Piazza Affari: sell-off per Webuild

(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Webuild rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Webuild si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,317 Euro. Prima resistenza a 2,481. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,253.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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