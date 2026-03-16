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Si muove in ribasso MFE B a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso MFE B a Piazza Affari
Ribasso scomposto per la società media e di comunicazione italiana, che esibisce una perdita secca del 5,15% sui valori precedenti.
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