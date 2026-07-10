Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B
(Teleborsa) - Avanza la società media e di comunicazione italiana, che guadagna bene, con una variazione del 2,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MFE B, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,493 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,589 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,433.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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