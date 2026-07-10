Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

(Teleborsa) - Avanza la società media e di comunicazione italiana , che guadagna bene, con una variazione del 2,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MFE B , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,493 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,589 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,433.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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