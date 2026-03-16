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Nasdaq 19:59
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USA, Produzione industriale (MoM) in febbraio

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USA, Produzione industriale (MoM) in febbraio
USA, Produzione industriale in febbraio su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,1%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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