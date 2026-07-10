Milano 9-lug
52.382 0,00%
Nasdaq 9-lug
29.727 +1,62%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 9-lug
10.472 0,00%
Francoforte 9-lug
25.118 0,00%

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in giugno

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Giappone, Prezzi produzione (MoM) in giugno
Giappone, Prezzi produzione in giugno su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +0,3%).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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