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Germania, Produzione industriale (MoM) in maggio

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Germania, Produzione industriale (MoM) in maggio
Germania, Produzione industriale in maggio su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
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