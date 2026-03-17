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Seduta all'insegna del toro a New York

Finanza
Seduta all'insegna del toro a New York
(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 46.946 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.699 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,13%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'S&P 100 (+1%).

E' riuscito così il tentativo di recupero messo in atto dal listino americano attorno alla metà seduta, dopo una settimana difficile, sostenuto dal parziale ripiegamento dei prezzi del petrolio e dall'entusiasmo per il settore tecnologico. In particolare, l'attenzione degli investitori è stata rivolta alla conferenza annuale di Nvidia, dove il CEO Jensen Huang ha presentato nuove strategie per mantenere la leadership nell'IA e contrastare la concorrenza di giganti come Google e Meta.

La settimana è cruciale per la politica monetaria con Fed, BCE e BoE che dovranno valutare l'impatto inflattivo dello choc energetico.

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,39%), beni di consumo secondari (+1,34%) e telecomunicazioni (+1,02%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,86%), Amazon (+1,96%), Boeing (+1,71%) e Nvidia (+1,63%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Verizon Communication, che ha terminato le contrattazioni a -0,80%.

Sottotono 3M che mostra una limatura dello 0,67%.

Deludente Walt Disney, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca American Express, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+5,69%), ARM Holdings (+5,14%), Western Digital (+5,13%) e Marvell Technology (+4,23%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CrowdStrike Holdings, che ha archiviato la seduta a -4,06%.

Discesa modesta per PepsiCo, che cede un piccolo -1,35%.

Pensosa Starbucks, con un calo frazionale dell'1,34%.

Tentenna Axon Enterprise, con un modesto ribasso dell'1,32%.
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