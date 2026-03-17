Seduta all'insegna del toro a New York
(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 46.946 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.699 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,13%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'S&P 100 (+1%).
E' riuscito così il tentativo di recupero messo in atto dal listino americano attorno alla metà seduta, dopo una settimana difficile, sostenuto dal parziale ripiegamento dei prezzi del petrolio e dall'entusiasmo per il settore tecnologico. In particolare, l'attenzione degli investitori è stata rivolta alla conferenza annuale di Nvidia, dove il CEO Jensen Huang ha presentato nuove strategie per mantenere la leadership nell'IA e contrastare la concorrenza di giganti come Google e Meta.
La settimana è cruciale per la politica monetaria con Fed, BCE e BoE che dovranno valutare l'impatto inflattivo dello choc energetico.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,39%), beni di consumo secondari (+1,34%) e telecomunicazioni (+1,02%).
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,86%), Amazon (+1,96%), Boeing (+1,71%) e Nvidia (+1,63%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Verizon Communication, che ha terminato le contrattazioni a -0,80%.
Sottotono 3M che mostra una limatura dello 0,67%.
Deludente Walt Disney, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca American Express, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+5,69%), ARM Holdings (+5,14%), Western Digital (+5,13%) e Marvell Technology (+4,23%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CrowdStrike Holdings, che ha archiviato la seduta a -4,06%.
Discesa modesta per PepsiCo, che cede un piccolo -1,35%.
Pensosa Starbucks, con un calo frazionale dell'1,34%.
Tentenna Axon Enterprise, con un modesto ribasso dell'1,32%.
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