Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 46.946 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.699 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,13%); con analoga direzione, buona la prestazione dell' S&P 100 (+1%).



E' riuscito così il tentativo di recupero messo in atto dal listino americano attorno alla metà seduta, dopo una settimana difficile, sostenuto dal parziale ripiegamento dei prezzi del petrolio e dall'entusiasmo per il settore tecnologico. In particolare, l'attenzione degli investitori è stata rivolta alla conferenza annuale di Nvidia , dove il CEO Jensen Huang ha presentato nuove strategie per mantenere la leadership nell'IA e contrastare la concorrenza di giganti come Google e Meta .



La settimana è cruciale per la politica monetaria con Fed, BCE e BoE che dovranno valutare l'impatto inflattivo dello choc energetico.



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,39%), beni di consumo secondari (+1,34%) e telecomunicazioni (+1,02%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,86%), Amazon (+1,96%), Boeing (+1,71%) e Nvidia (+1,63%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Verizon Communication , che ha terminato le contrattazioni a -0,80%.



Sottotono 3M che mostra una limatura dello 0,67%.



Deludente Walt Disney , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca American Express , che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+5,69%), ARM Holdings (+5,14%), Western Digital (+5,13%) e Marvell Technology (+4,23%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CrowdStrike Holdings , che ha archiviato la seduta a -4,06%.



Discesa modesta per PepsiCo , che cede un piccolo -1,35%.



Pensosa Starbucks , con un calo frazionale dell'1,34%.



Tentenna Axon Enterprise , con un modesto ribasso dell'1,32%.

Condividi

```